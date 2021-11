Szczypiorniści Azotów Puławy zagrają w sobotę na wyjeździe z Gwardią Opole

W tym roku zespól Azotów zagra już tylko serię trzech meczów na wyjeździe. Po spotkaniu w Opolu czekają ich potyczki ze ekipą Handball Stali Mielec (4 grudnia) oraz kończące rundę z Górnikiem Zabrze (11 grudnia).

Potem nastąpi przerwa w rozgrywkach, a puławianie do zmagań ligowych powrócą dopiero 5 lutego 2022 roku, rozpoczynając rundę rewanżową wyjazdowym starciem z Grupą Azoty Unią Tarnów. Kolejnym ich rywalem będzie w Kaliszu miejscowa Energa MKS (12 lutego), a do własnej hali Azoty powrócą za blisko trzy miesiące, podejmując 19 lutego MKS Zagłębie Lubin.

– Przed nami bardzo dużo pracy, żeby wygrać tegoroczne trzy mecze na wyjeździe. Każda z tych drużyn niewątpliwie zrobi wszystko, aby nas pokonać – mówi Bartosz Kowalczyk, rozgrywający Azotów Puławy.

- Jeśli natomiast chodzi o naszego najbliższego rywala, to z tego co pamiętam drużyna z Opola zawsze grała twardo w obronie, a do tego dysponuje sporym zagrożeniem z drugiej linii. Oprócz Maćka Zarzyckiego, który dyryguje grą jest tam sporo zawodników na których na pewno musimy zwrócić uwagę – dodaje.