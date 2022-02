Szczypiornistki MKS AZS UMCS Lublin pokonały w hali Globus ekipę PreZero APR Radom

Gospodynie były faworytkami sobotniej potyczki, bowiem przed tym meczem podopieczne trenera Patryka Maliszewskiego zajmowały trzecie miejsce w ligowe tabeli, natomiast ich rywalki plasowały się na siódmej pozycji. Do tego w pierwszej rundzie, akademiczki wygrały wrześniowy mecz w Radomiu 25:19.

Drużyna z Koziego Grodu od początku narzuciła swój rytm gry radomiankom (6:2, 10:4), jednak przyjezdne walczyły niezwykle ambitnie, przegrywając do przerwy zaledwie dwoma trafieniami (12:14). – Powoli wchodziliśmy w ten mecz, musieliśmy poczuć boisko. Stąd też pierwsza połowa była dosyć wyrównana – wyjaśnia trener Maliszewski.

Po zmianie stron nastąpił odjazd miejscowych, które stopniowo powiększały swoje prowadzenie, wygrywając ostatecznie 35:21. – W drugiej części pokazaliśmy już na co nas stać. Cieszymy się ze zwycięstwa. Miesiąc czasu pracowaliśmy na to, żeby dzisiaj wygrać. Obawialiśmy się trochę, bo mieliśmy problemy zdrowotne. W związku z tym nie zrealizowaliśmy całego okresu przygotowawczego, nie mogliśmy zagrać sparingów, nie mogliśmy wyjechać na turniej, także to było dopiero nasze pierwsze poważne granie – dodaje lubelski szkoleniowiec.