Szczypiornistki MKS FunFloor Lublin zaczynają nowy sezon PGNiG Superligi. Na inaugurację podejmą Eurobud JKS Jarosław

Do nowego sezonu przystąpi odmieniona drużyna, bowiem w letniej przerwie kadrę biało-zielonych opuściło cztery zawodniczki. W lubelskim klubie nie zobaczymy już rozgrywających - Marty Gęgi i Brazylijki Jauqeline Anastacio, chorwackiej bramkarki Mariny Razum oraz słoweńskiej kołowej Aneji Beganovic.

W ich miejsce klub pozyskał pięć nowych szczypiornistek. W kolejnym sezonie barwy 22-krotnych mistrzyń Polski będą reprezentować: bramkarka Karolina Sarnecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski), słowacka rozgrywająca Marianna Rebicova, kołowa Patrycja Noga (MKS Zagłębie Lubin) oraz duet rozgrywających Suzuki Korony Handball Kielce - Michalina Pastuszka i Magda Więckowska.

– Plany w kontekście krajowej ligi są dla MKS takie same od ponad dwudziestu lat i to nie podlega żadnej dyskusji – mówi Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor. – Liczę, że w tym sezonie uda się nam je zrealizować. Jest w Lublinie bardzo fajny kolektyw, a dobra atmosfera napędza dziewczyny do walki o wspólny cel. Mam nadzieję, że to będzie monolit. Chcemy wszyscy iść w jednym kierunku – dodaje.