Szczypiornistki MKS FunFloor Perły Lublin zagrają w piątek w Kobierzycach z wicemistrzyniami Polski

Ekipa z Dolnego Śląska jest jedną z dwóch drużyn, która w tym sezonie pokonała lublinianki. W pierwszej rundzie team trenerki Edyty Majdzińskiej wygrał we własnej 29:27, a później udało się to jeszcze Zagłębiu Lubin.

– Przygotowujemy się do tego starcia tak samo, jak do innych meczów. Robimy to najlepiej, jak umiemy. Każdy mecz jest taki sam, a zmienia się tylko przeciwnik – podkreśla Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor Perły.

– My zawsze chcemy wygrać niezależnie od tego kto stoi naprzeciwko nas. Ja nie patrzę na siłę rywali, tylko wierzę w naszą ekipę. Najważniejsza dla mnie jest siła, jaką my dysponujemy i to, co same możemy zrobić. Ten zespół jest tak zmotywowany i nastawiony na wygrywanie, że bolesna byłaby porażka z każdą drużyną. Chcemy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa – dodaje.