Szczypiornistki MKS FunFloor zaczynają walkę w Lidze Europejskiej. Do Lublina zawita w sobotę węgierski Siofok KC

22-krotne mistrzynie Polski pierwsze spotkanie zagrają w hali Globus 8 października, natomiast rewanż został zaplanowany tydzień później na Węgrzech. Team trenerki Moniki Marzec, aby zagrać w fazie grupowej Ligi Europejskiej EHF, musi wyeliminować dwóch przeciwników.

– Pierwszy mecz gramy przed naszą wspaniałą publicznością, więc będziemy starali się zaprezentować z jak najlepszej strony – mówi Piotr Dropek, drugi trener MKS FunFloor.

– Dziewczyny są bardzo niecierpliwe, aby wyjść już na boisko i zacząć walkę z tymi najlepszymi zespołami w Europie. Piłka ręczna węgierska stoi na bardzo wysokim poziomie, gdyż to jedna z dyscyplin narodowych w tym kraju, a Siofok to na pewno drużyna ograna na europejskich parkietach. Dużym plusem dla nich są ich warunki fizyczne, bowiem posiadają w swoim składzie zawodniczki bardzo wysokie i mocno zbudowane. Dlatego będzie to dla nas nie lada wyzwanie, aby skruszyć ich system obronny. My jednak mamy także czym postraszyć, gramy u siebie, więc myślę, że i one znajdą się pod sporą presją – dodaje