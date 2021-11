Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” – legenda AK

Tadeusz Kuncewicz urodził się 26 XI 1916 roku w Fastowie pod Kijowem. Był synem Stanisława i Anny z d. Mijakowskiej. Uczęszczał do średniej szkoły handlowej w Stanisławowie, gdzie jego rodzina przeniosła się po I wojnie światowej. W 1935 r. wstąpił ochotniczo do wojska i ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 27. DP w Łucku, a następnie kurs kolejowy. Wojna zastała go w Ruskich Piaskach, gdzie był zawiadowcą i dyżurnym ruchu. Jesienią 1939 r. wstąpił do konspiracji i został szefem wywiadu placówki Związku Czynu Zbrojnego, który na przełomie 1939 i 1940 r. wszedł w skład ZWZ w Nieliszu. Od 1940 r. był adiutantem komendanta Obwodu Zamość ZWZ-AK, mjr. Stanisława Prusa „Adama” i oficerem do zadań specjalnych. W kwietniu 1942 r. komendant Obwodu AK Zamość rozkazał Kuncewiczowi zorganizowanie oddziału dywersyjnego, który w 1943 r. liczył już ok. 120 ludzi.