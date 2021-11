Tłumy ludzi na cmentarzach we Wszystkich Świętych Adrianna Romanek

We Wszystkich Świętych i we wcześniejsze dni tłumnie odwiedzaliśmy cmentarze w Lublinie i całym regionie, by zapalić znicz, położyć kwiaty lub zmówić modlitwę na grobach najbliższych. W tych dniach najważniejsza jest pamięć o tych, których już z nami nie ma - mówili nam napotkani lublinianie.