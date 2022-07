To będzie już jej czwarty sezon w drużynie z Lublina

22-latka występująca na pozycji silnej skrzydłowej do drużyny lubelskiej dołączyła w 2019 roku. W seniorską koszykówkę na najwyższym poziomie wprowadzał ją trener Krzysztof Szewczyk, pod okiem którego debiutowała w rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet. Miało to miejsce już w 1. kolejce sezonu 19/20, kiedy to Pszczółki podejmowały w hali MOSiR zespół z Bydgoszczy.

We wspomnianym sezonie wystąpiła w 11 meczach ligowych. Średnio przebywała na parkiecie przez 6.5 minuty, zdobywając w tym czasie jeden punkt. Bardzo podobnie statystyki zanotowała w kolejnym roku.

Wydaje się, że przełomowe w rozwoju kariery skrzydłowej były rozgrywki 22/23, kiedy to w drużynie odgrywała już dużo większą rolę. Zagrała w 25 spotkaniach EBLK (średnio przebywając na parkiecie ok. 14.5 minuty i zdobywając 2.1 punktu na mecz). Do tego doszły występy w pucharze Polski i rozgrywkach EuroCup.