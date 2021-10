To jedyny taki zabytek na Lubelszczyźnie! Kraśnicki średniowieczny piec do wypału cegieł został zrekonstruowany

To jeden z historycznych symboli Kraśnika. Pochodzący z końca XV w. obiekt odkryty został w 2007 r. podczas prac związanych z budową infrastruktury przy Zalewie Kraśnickim. Należał do właściciela dworu i stanowił zaplecze gospodarcze miejscowości. W piecach takich jak ten wypalano dawniej tzw. cegłę palcówkę, na której zostawiano podłużne ślady palców. Miały one pomagać w łączeniu cegieł zaprawą.