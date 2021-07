"To mogło się skończyć tragedią". Co się stało w nocy pod Trybunałem Koronnym w Lublinie? OPRAC.: MG.

O całym zdarzeniu poinformował nas Czytelnik, który spacerował w nocy po Starym Mieście w Lublinie: - To mogło skończyć się tragedią. Dobrze, że to było w nocy, bo przecież mogło się komuś coś stać. A jakby to było podczas ślubu? Albo jakby ludzie szli do pracy? - zauważa. Co się stało?