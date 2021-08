To pierwsza taka impreza! Czy Sidney Polak, Czesław Mozil oraz zespół Plastic rozgrzali publiczność? Zobacz zdjęcia z Boom Kraśnik!

NOWE Takie fryzury będziemy nosić jesienią 2021! Zobaczcie najnowsze trendy w salonach

Modne fryzury na jesień to propozycje wprost stworzone dla tych z was, które nie lubią spędzać długich godzin przed lustrem. Będą królowały fryzury prze­de wszyst­kim lek­kie, na­tu­ral­ne i ła­twe w wy­ko­na­niu. Zobaczcie, propozycje, które dla Was zebraliśmy.