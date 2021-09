To pierwsza tego typu impreza w Świdniku! Zobacz jakie cudeńka zaprezentowano na Targu Staroci AS

- To pierwsza impreza tego typu, która odbyła się w Świdniku. Mamy nadzieję, że będzie powtarzana co miesiąc, bo zainteresowanie mieszkańców jest duże - mówią, wystawcy, którzy sprzedawali w sobotę (11 września) swoje zbiory na Targu Staroci. Inicjatorem zorganizowania tego typu przedsięwzięcia jest radny Grzegorz Doroba. To dzięki jego marzeniom oraz wsparciu Urzędu Miasta w Świdniku, na terenie zielonym obok ratusza już od godziny 8.00 świdniczanie mogli kupować przedmioty z historią. Aby zobaczyć zdjęcia, przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.