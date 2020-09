Tomasovia Tomaszów Lubelski i Huragan Międzyrzec Podlaski z kolejnymi zwycięstwami. Raport z 7. kolejki IV ligi piłki nożnej

Zespół z Tomaszowa Lubelskiego może się pochwalić kompletem punktów po siedmiu spotkaniach IV ligi. Solidny dorobek i imponujący bilans bramek każą stawiać Tomasovię w roli faworyta grupy: lubelska II i całych rozgrywek. Podopieczni Pawła Babiarza strzelili do tej pory 22 bramki i stracili zaledwie jedną. W ostatnim starciu ligowym mierzyli się na wyjeździe z Gromem Różaniec. Tym razem niebiesko-biali zwyciężyli skromnie 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Patryk Dorosz, wykańczając głową celne dośrodkowanie z rzutu wolnego.

- Mam zastrzeżenia do gry naszego zespołu, bo zagraliśmy słabo szczególnie w drugiej połowie - mówi trener zespołu z Tomaszowa Lubelskiego. - W pierwszej połowie mieliśmy znaczącą przewagę. Oprócz strzelonej bramki były jeszcze dwie, trzy okazje, by ten mecz zamknąć. Nie zrobiliśmy tego i w drugiej połowie daliśmy przeciwnikom trochę poczuć krew. Dobrze wyglądała drużyna Gromu pod kątem walki, ambicji. Nam trochę tego zabrakło. Zabrakło nam takiej obawy o wynik. Byliśmy już bardzo spokojni, że dowieziemy zwycięstwo i będziemy tylko powiększać przewagę bramkową. Tak się jednak nie wydarzyło, a my mogliśmy nawet stracić bramkę, bo Grom miał dwie dobre sytuacje. My w drugiej połowie także mieliśmy kolejne stuprocentowe okazje. Nie zdobyliśmy tych bramek. Dowieźliśmy 1:0 i to jest jakiś pozytyw, ze nawet grając słabo, potrafimy przywozić z wyjazdu trzy punkty. Nie jesteśmy zadowoleni. Chłopaki nawet za bardzo się nie cieszyli po tym zwycięstwie. Widać było zdenerwowanie. Myślę, że to podziała pozytywnie na zespół w przyszłych meczach. My chcemy zrobić awans do III ligi, a tak grając, to w trzeciej lidze nie pogramy. Chciałbym, abyśmy już grali tak jak w wyższej klasie rozgrywkowej. Chcę, by zespół się rozwijał. Wymagania od tego zespołu są bardzo duże i może stąd to zdenerwowanie, gdy nie możemy przeciwnika pokonać więcej niż jedną, czy dwoma bramkami - tłumaczy trener Babiarz.