Tomasovia Tomaszów Lubelski wygrała w Sieniawie. Zobacz zdjęcia

Dla ekipy z Tomaszowa Lubelskiego był to pierwszy wygrany mecz na poziomie trzecioligowym od 4 czerwca 2016 roku. Początek spotkania nie wskazywał na to, że podopieczni Pawła Babiarza strzelą rywalom cztery bramki i odniosą przekonujący triumf. Gospodarze mieli bowiem sytuacje na to, by otworzyć wynik, ale ich nie wykorzystali. Tomasovia wytrzymała napór przeciwników, a w trzecim kwadransie pierwszej połowy zdobyła dwa gole. Po zmianie stron po trafieniu dołożyli natomiast bracia Damian i Jakub Szutowie, pieczętując zwycięstwo.

Sokół Sieniawa - Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:4 (0:2)

Bramki: Smoła 32, Rękas 39 (samobójcza) D. Szuta 63, J. Szuta 80

Sokół: Korziewicz – Grasza, Rękas, Drelich, Lis, Pikiel (46 Majka), Wawryszczuk, Feret, Więcek (63 Wójcik), Kunicki, Kaczyński. Trener Łukasz Chmura

Tomasovia: Bartoszyk – Pleskacz (84 Lasota), Chodziutko, Chmura, Zozulia, Skiba, Smoła, (53 Czarniecki), Kycko (69 Baran), Dorosz, D. Szuta, J.Szuta (84 Orzechowski). Trener Paweł Babiarz