TOP 10 frekwencji podczas meczów piłkarskich na Arenie Lublin. Zobacz zdjęcia

NOWE Tornister dla dziewczynki - na jakie elementy zwrócić uwagę wybierając plecak?

Tornister dla dziewczynki to jeden z elementów wyposażenia dziecka do szkoły. Powinien być pojemny, wygodny oraz podobać się naszemu dziecku. Dobrze jest wybrać tornister wysokiej jakości, by nie zepsuł się za szybko. Jest otwierany i zamykany przed i po każdej lekcji, rzucany pod ławkę lub podwieszany na haczyku, zwykle dużo do niego trzeba zmieścić, jest także narażony na kontakt z jedzeniem i napojami.