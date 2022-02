Trawniki budzą się z zimowego snu? Zobacz zdjęcia z uroczej miejscowości położonej w powiecie świdnickim

Trawniki należą do najstarszych osiedli nad środkowym Wieprzem. Pierwsza historyczna informacja o nich pochodzi z 1437 r. 11 marca tego roku dokonany został podział dóbr należących do Hektora, Macieja, Pełki, Jana i Wawrzyńca – dziedziców wsi Wola na Mazowszu oraz wsi: Siostrzytów, Dorohucza, Czemierniki, Trawniki, Opatkowice na ziemi lubelskiej. Wtedy to wieś Trawniki stała się własnością dwóch najmłodszych braci Wawrzyńca i Jana. W 2010 r. w Trawnikach kręcony był film dokumentalny pt. "Czekając na sobotę" w reżyserii Ireny Morawskiej i Jerzego Morawskiego.