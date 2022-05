Trener Motoru, Marek Saganowski: „Jestem zadowolony z drużyny”

Początek pojedynku był dobry w wykonaniu zespołu lubelskiego. Żółto-biało-niebiescy agresywnie podchodzili do swoich rywali i to oni mieli przewagę optyczną. – W ostatnich meczach rywalom zdarzało się sporo pomyłek. Dlatego też każdą piłkę zagraną do boku staraliśmy się mocno pressować. Wiedzieliśmy, że Stal nie będzie tych piłek wybijać. Do pewnego momentu nasze założenia się sprawdzały. Takie były nasze założenia – opisuje taktykę na to spotkanie trener Motoru.

Postawa lublinian zaskoczyła też szkoleniowca Stali, Daniela Myśliwca. – Nie zakładaliśmy tego, że przeciwnicy od pierwszych minut będą chcieli podejść do pressingu – mówi.

Jego podopieczni po około dwudziestu minutach zaczęli dochodzić do głosu. Akcja Patryka Małeckiego powinna przynieść im prowadzenie, ale napastnik miejscowych przegrał pojedynek w sytuacji sam na sam z Sebastianem Madejskim.

Gola w 38. minucie zdobyli goście. Ładnym strzałem z okolic 20 metra popisał się Maciej Firlej (0:1). Wydawało się, że takim wynikiem zakończy się pierwsza odsłona, ale w końcówce ładne dośrodkowanie Kacpra Sadłochy na gola zamienił Krzysztof Danielewicz (1:1).