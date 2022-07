Trybuny nadziei (2). Komentarz Andrzeja Kwieka

Zainteresowanie kibiców spotkaniami Motoru jest nadal nadzwyczajne, a trybuny mobilne są szansą na złagodzenie problemu do czasu wybudowania nowego obiektu, o którym notabene mówi się w Lublinie już od 15 lat.

Wielu moich znajomych stale dopytuje się o możliwość zakupu biletów. Zatelefonował do mnie też kibic z Bydgoszczy z informacją, że do Lublina wybierają się jego kuzyni. – Chcą koniecznie zobaczyć na żywo mecz lidera Ekstraligi. Błagają wręcz o zakup kilku wejściówek… Co mam im odpowiedzieć? – żali się i bezradnie rozkłada ręce. Inny kibic pochwalił się, że był przed laty na zawodach grand prix w Bydgoszczy, podczas których zajmował właśnie miejsce na dodatkowej trybunie mobilnej. Widoczność z niej była wręcz znakomita.

Prekursorem wprowadzenie takiego rozwiązania były Stany Zjednoczone. Miało służyć ono organizatorom wielkich imprez w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na bilety. Wspomniana sytuacja zaistniała obecnie w Lublinie.