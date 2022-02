Trzecioligowa Avia wypożyczyła z Górnika II Łęczna Pawła Perduna

Nowy piłkarz klubu z lotniczego miasta dysponuje dobrą szybkością i może się też pochwalić efektownym dryblingiem. Jest też młodzieżowcem, co może mu pomóc wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. W sezonie 2021/22 jesienią występował w czwartoligowych rezerwach Górnika, czterokrotnie wpisując się na listę strzelców.

– To co miało główny wpływ na moją decyzję o dołączeniu do Avii, to wyższa liga. Cieszę się, że trafiłem właśnie tu i będę chciał walczyć o miejsce w składzie i pomóc drużynie w walce o awans. Drużyna mnie bardzo dobrze przyjęła, czuję się tu doskonale. Udało mi się dobrze pokazać w treningach i sparingach. Myślę, że będę wstanie przełożyć ten poziom także na mecze ligowe – mówi Perdun na oficjalnej stronie internetowej świdnickiego klubu.

– Szukaliśmy młodzieżowca do ofensywy, do konkurencji z Bartkiem Poleszakiem. Trafił się Paweł i myślę, że jest to ciekawy chłopak. Potrafi grać jeden na jeden i nie boi się tych pojedynków. Jest to młody chłopak i dużo jeszcze pracy przed nim. To co najważniejsze, to widać, że chce pracować, jest wybiegany, więc on pomoże nam dając opcję młodzieżowca w ofensywie, a my jemu pomożemy w rozwoju, by stał się lepszym zawodnikiem – dodał trener Avii, Łukasz Mierzejewski.