Trzecioligowcy z Lubelszczyzny rozegrają w weekend kolejne ciekawe mecze

Lider z Puław zagra w sobotę o godzinie 17 w Tarnobrzegu. Jedyny zespół z kompletem punktów na koncie zmierzy się z Siarką, która zaczęła rozgrywki zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tarnobrzeżanie wywalczyli jak dotąd tylko jedno zwycięstwo i Wisła ma od nich aż o 15 oczek więcej.

- Na pewno nie należy się sugerować niskim miejscem Siarki w tabeli, choć uważam, że po siedmiu wygranych z rzędu musimy przede wszystkim skupiać się na sobie, a nie na rywalach - przyznaje Mateusz Pielach, kapitan Wisły. - Nie oznacza to jednak, że nie analizowaliśmy gry najbliższego przeciwnika. Mamy go dobrze rozpracowanego i jedziemy do Tarnobrzega kontynuować dobrą passę. Pomimo zwycięskiej serii, sztab szkoleniowy dba o to, żebyśmy stąpali twardo po ziemi i nie "odlatywali". Cały czas mocno pracujemy nad elementami, w których pojawiają się niedociągnięcia. W poprzedniej kolejce wygraliśmy z Lewartem Lubartów 3:2 i wynik wskazuje na to, że mecz był na styku, a tak naprawdę kontrolowaliśmy to spotkanie, tylko m.in. po moich błędach straciliśmy głupie bramki. Byliśmy źli, że znów nie potrafiliśmy zagrać na zero "z tyłu" na własnym stadionie. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że ciągle możemy wiele rzeczy poprawić i grać jeszcze lepiej - dodaje doświadczony zawodnik.