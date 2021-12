"Trzymaliśmy się zwarci całym zespołem" - opinie po meczu Górnika Łęczna z Jagiellonią Białystok

Damian Gąska otworzył wynik już w 1. minucie, a niespełna pół godziny później podwyższył prowadzenie pięknym strzałem z dystansu. - Cieszę się, że strzeliłem dwie bramki, ale to zasługa całej drużyny. Dobrze pracowaliśmy w obronie i zrobiliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Do przerwy prowadziliśmy, ale w szatni rozmawialiśmy, że Jaga na pewno się obudzi, bo to jest dobry zespół. Tak się stało, ale udało nam się dowieźć wynik do końca i to zwycięstwo dedykujemy górnikom – mówi bohater zielono-czarnych.

Przed wyjściem na murawę kapitan Górnika, Marcin Gostomski przypomniał drużynie, że sobota jest tradycyjną Barbórką i w meczu z Jagiellonią zagrają dla górników z Łęcznej. - W imieniu drużyny dedykuję zwycięstwo górnikom, pracownikom naszej kopalni Bogdanka – przyznaje trener, Kamil Kiereś.

- Po porażce z Zabrzem mówiłem zawodnikom, że jest ciężko, ale taka jest rola mężczyzny, żeby wstać kolejnego dnia i myśleć o tym, by się podnieść. I wygrać następny mecz. Zaczęliśmy odważnie, później bardziej graliśmy na własnej połowie, ale otrząsnęliśmy się. Zdawaliśmy sobie sprawę, że po przerwie Jagiellonia zrobi zmiany. Na początku drugiej połowy mieliśmy trochę szczęścia, bo uratował nas VAR. Ale od tego jest, by wyłapywać takie sytuacje. Po przerwie gospodarze mieli optymalną przewagę w posiadaniu piłki, ale nasza taktyka spowodowała, że trzymaliśmy się zwarci całym zespołem w defensywie – podsumowuje spotkanie trener Górnika.