Twierdza MOSiR nadal niezdobyta. Mistrz Polski pokonany

Początek w wykonaniu Pszczółek był piorunujący. Co prawda wynik z linii osobistych otworzyła Morgan Bertsch (0:1), ale kolejne punkty zdobywały zawodniczki miejscowych, konkretnie Natasha Mack i Martina Fassina. Przy stanie 8:1 trener gości – Jelena Skerović wzięła czas. Po nim prowadzenie lublinianek powiększyła Mack (10:1), ale w tym momencie ich licznik się zatrzymał. Pszczółki nie trafiły przez kolejnych sześć minut. To wykorzystały przyjezdne. Kiedy trzy punkty ustrzeliła Marissa Kastanek, to Arka wygrywała 11:10. Ostatecznie po pierwszej kwarcie mistrz Polski prowadził 13:12.

Początek drugiej odsłony to dalsza niemoc podopiecznych trenera Krzysztofa Szewczyka. Po upływie pięciu minut tablica pokazywała już 14:24. Sytuacja zielono-białych zaczęła się mocno komplikować. Impuls do odrabiania strat dała Kamiah Smalls (18:24). Tym razem to gdynianki się zblokowały. Pszczółki goniły wynik i to się udało, bo do przerwy co prawda nadal przegrywały, ale tylko 33:34.