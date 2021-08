Tytani Lublin przegrali wyjazdowe starcie z ekipą Olsztyn Lakers w 2. kolejce Polskiej Ligi Futbolu. Zobacz zdjęcia

WYPOWIEDZI ZAWODNIKÓW TYTANÓW LUBLIN

Michał Piskor:

Daliśmy się ale takie mecze też są potrzebne. Musimy wyciągać wnioski i uczyć się dalej. Ciężko jest przełknąć porażkę, zwłaszcza tak sromotną. Pamiętamy jednak, że nie kończymy jeszcze tegorocznych zmagań i idziemy dalej. Wiemy do czego dążymy. Tytani to rodzina - działamy!

Hubert Tażbirek:

Do meczu podeszliśmy bardzo optymistycznie, wierzyliśmy w zwycięstwo. Jednak boisko zweryfikowało brak doświadczenia. Masa błędów w pierwszej części meczu spowodowała szybkie prowadzenie gospodarzy. Do przerwy nie umieliśmy stawić Lakers większego oporu, przez co mogli zdobyć dużo punktów. Do następnego meczu poprawimy błędy i odpowiednio się przygotujemy aby zwyciężyć.

Wiktor Bujnicki:

Po pierwszym wygranym meczu nastroje w drużynie były bardzo pozytywne, to zagrało z nami w zły żart. Mimo w miarę dobrego pierwszego drive'u, w pierwszej połowie Lakers zdecydowanie dominowali na boisku. W drugiej połowie graliśmy zdecydowanie lepiej, ale jednak nie pozwoliło to skrócić różnicy w punktach. W ofensywie zdecydowanie brakowało nam skuteczności w kluczowych momentach. W defensywie mamy w większości nowych zawodników, którym po prostu zabrakło doświadczenia boiskowego. Teraz mamy długą przerwę, którą musimy wykorzystać do analizy błędów i doszlifowania zagrywek.

Paweł Burył:

Wyjazdu do Olsztyna nie możemy zapisać do udanych. Zagraliśmy z klasowym przeciwnikiem który jeszcze 2 lata temu grał w najwyższej lidze rozgrywkowej i przegraliśmy. Tytanom ewidentnie nie służą mecze przed obcą publicznością. Do kolejnego spotkania mamy 5 tygodni. To odpowiedni czas aby zregenerować siły, podleczyć kontuzje, a przede wszystkim wyciągnąć wnioski z meczu w Olsztynie i poprawić błędy.