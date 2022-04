Tytani Lublin przegrali wyjazdowe starcie z ekipą Wieliczka Dragons na inaugurację sezonu 2022

Tytani powrócili po dwuletniej przerwie do futbolu jedenastoosobowego. Lubelska drużyna przez ostatnie lata przechodziła wiele zmian, od sztabu szkoleniowego po zmianę pokoleniową wśród zawodników.

Lublinianie swój pierwszy mecz mieli rozegrać 2 kwietnia przed własną publicznością z zespołem Hammers Łaziska Górne, jednak intensywne opady śniegu, spowodowały przełożenie pojedynku na inny termin. Tytani mieli zatem trzy dodatkowe tygodnie na przygotowanie się do ligowej rywalizacji.

– Pierwszy mecz to zawsze duże emocje. Nie lekceważymy nigdy nikogo, ale już nie ma czasu na rozmyślanie. Wychodzimy na boisko i gramy bez względu na to, jaki to przeciwnik – podkreślał przed sobotnim meczem Karol Sidorowski, prezes Tytanów.

– Wierzę, że tylko na chwilę byliśmy w dziewiątkach, a to stało się głównie z powodu pandemii i ograniczonej ilości rekrutacji i nowych zawodników. Chcieliśmy wrócić do jedenastek i w końcu to zrobiliśmy. Czas przygotowań zawsze staramy się wykorzystać jak najlepiej. Jesteśmy gotowi na sezon – dodał.