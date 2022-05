U24 Ekstraliga. Żużlowcy Motoru Lublin podejmą we wtorek GKM Grudziądz

Przed tygodniem młodzi żużlowcy Motoru wygrali w Lublinie z Włókniarzem Częstochowa 61:29. Tym występem zrehabilitowali się za niepowodzenie na inaugurację rozgrywek w Gorzowie (porażka 21:67). Niepokonany w tym meczu był 22-letni Niemiec, Marius Hillebrand, który zdobył 13 punktów i dwa bonusy.

Trener Maciej Kuciapa w awizowanym składzie na spotkanie z GKM Grudziądz dokonał jednej zmiany. Z numerem 15 wystąpi nieobecny w dwóch poprzednich meczach, Jan Młynarski. 15-letni wychowanek Motoru licencję żużlową posiada od niespełna roku. - Po awansie drużyny do ekstraligi zaczęto ogłaszać nabór do szkółki żużlowej i w ten sposób rozpoczęła się moja jazda. Rozgrywki U24 są bardzo fajne, ponieważ pomogą nam w udoskonaleniu jazdy. Jest to potrzebne, żeby w przyszłości załapać się do pierwszego składu. W zawodach chciałbym pokazać dobrą jazdę, i że mi zależy – mówi Jan Młynarski.