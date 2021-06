Uczniowie i pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku otrzymali piękny prezent z okazji Dnia Dziecka

We wtorek rusza trzydniowy maraton egzaminacyjny ósmoklasistów

We wtorek wielki powrót uczniów ostatnich klas podstawówki do szkolnych ławek. We wtorek ósmoklasiści rozpoczną trzydniowy maraton, podczas którego będą sprawdzać swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego. To już kolejny rok, w którym, ze względu na pandemię, egzaminy odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym.