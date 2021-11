Ukraińska Straż Graniczna: Nielegalne migracje do Polski nie są duże

Sytuacja na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej to od momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego jedno z najważniejszych wyzwań polskich służb. Głównym problemem związanym z kryzysem migracyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa na odcinku granicy z Białorusią. Coraz częściej pojawiają się jednak informacje na temat planów władz Białorusi, które rozważają opracowanie nowego szlaku przerzutowego do Polski i Unii Europejskiej. Chodzi o granicę z Ukrainą. Według Tomasza Barteckiego, założyciela i administratora strony „Granica/Kordon PL-UA”, który mieszka i pracuje we Lwowie, w tym mieście pojawia się coraz więcej osób z Bliskiego Wschodu, które mogą próbować organizować proceder nielegalnego przemytu ludzi do UE.

- Fala migracyjna może przerzucić się w najbliższym czasie na granicę polsko-ukraińską – mówi Tomasz Bartecki, który przygotowuje raport dla polskich dziennikarzy w tej sprawie.

Polskie służby graniczne na razie nie obserwują zwiększonego zainteresowania takim kierunkiem przerzutowym. Spokojnie do tych doniesień podchodzą ukraińskie służby graniczne.