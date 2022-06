UMCS najlepszy w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego [ZDJĘCIA]

– Finalnie udało nam się wygrać co prawda o kilka punktów, ale na przekroju całej rywalizacji pokazaliśmy, że to UMCS jest najlepszą uczelnią. Tak mała przewaga to efekt też tego, że w kilku dyscyplinach nie wystartowaliśmy. Ewidentnie po czasie pandemii przeżywamy kryzys naboru do sekcji. Liczymy, że powrót do stacjonarnej nauki pomoże wypełnić nam braki, szczególnie w tych dyscyplinach indywidualnych. Przydarzyło nam się też kilka wpadek. Było tak choćby w koszykówce kobiet, gdzie zajęliśmy drugie miejsce, przegrywając w finale z Białą Podlaska. Wydawało mi się, że będzie inaczej. Dla mnie było to takie największe rozczarowanie – podsumowuje cykl prezes AZS UMCS Lublin, Rafał Walczyk.

Reprezentanci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zdobyli łącznie 608 punktów. Kolejna w stawce Politechnika Lubelska uzbierała ich 605. Różnica między pierwszą a drugą w stawce ekipą była najmniejszą spośród wszystkich edycji imprezy.