Umowa podpisana. Wkrótce trzy etapy 79. Tour de Pologne w województwie lubelskim

– Wystartujemy w Kielcach, gdzie dzień wcześniej będzie miała oficjalna prezentacja drużyn. Pierwszy etap zakończy się w Lublinie. Trasa liczy sobie 218 kilometrów. Jest naprawdę bardzo piękna. Będziemy mieli lotne premie w Annopolu, Jarosławiu, Józefowie nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym czy Nałęczowie. Kibiców czeka ciekawy finisz, bo pod górkę. Tak się zacznie tegoroczny Tour de Pologne – mówi dyrektor generalny wyścigu, Czesław Lang.

Podpisy na umowie złożył on oraz marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski. – Lubelszczyzna swoim wyglądem odwołuje się do włoskiej Toskanii. A to jeden z najpiękniejszych regionów tego kraju. Poprzez Tour de Pologne chcemy wykreować nasze województwo tak, aby było ono drugą europejską Toskanią. Mamy klimat, krajobraz, ludzi. U nas wszystko jest najlepsze – komentuje marszałek.