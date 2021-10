W Areszcie Śledczym przybyło studentów. „Chciałbym, żeby uczelnia stała się waszym drugim domem” – mówił prorektor Narecki

– Katolicki Uniwersytet Lubelski jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce umożliwia więźniom zdobycie wyższego wykształcenia, skutecznie przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu społecznemu. Wszystkim osadzonym podejmującym studia na najstarszej lubelskiej uczelni życzę, by nie opuszczała was motywacja, a nauka dawała nadzieję na powrót do funkcjonowania w społeczeństwie z nowymi umiejętnościami i wiedzą – napisał w liście do studentów-aresztantów minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.