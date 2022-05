W Lublinie kibice żużla super się bawią nawet na zawodach młodzieżowych! Zobaczcie trybuny na meczu Motoru z Włókniarzem w U24 Ekstralidze Wojciech Szubartowski

Na meczach PGE Ekstraligi stadion w Lublinie zapełnia się kibicami w komplecie. Ale i na zawody młodzieżowej ekstraligi na trybunach przy Al. Zygmuntowskich zasiadło ok. 2 000 fanów. Młodym żużlowcom brakuje jeszcze techniki, ale nadrabiają to walecznością. A to sprawiało, że kibice, którzy przyszli na mecz Motoru U24 z Włókniarzem U24 Częstochowa także dobrze się bawili. Sami sprawdźcie, jaka atmosfera panowała na stadionie, a jeśli byliście na trybunach, to koniecznie odszukajcie się na zdjęciach!