W Lublinie koszykarska kadra przygotowuje się do ostatnich meczów w kwalifikacjach do mundialu (ZDJĘCIA)

Reprezentacja prowadzona przez Igora Milicica trenuje w Lublinie od 14 czerwca. Do dyspozycji selekcjonera było 12 zawodników. W poniedziałek do kolegów dołączył Tomasz Gielo, a w drodze na towarzyski mecz w Chorwacji (w czwartek, 23 czerwca) do kadry dołączą Aleksander Balcerowski oraz A.J. Slaughter.

- Ubolewam, że nie było z nami tych trzech zawodników i z marszu przystąpią do sparingu. Natomiast wolę taką sytuację, niż to, co było wcześniej, gdy mieliśmy tylko trzy dni treningów i graliśmy mecz - mówi Igor Milicić.

- Cieszyć się natomiast należy, że nie mamy żadnej kontuzji, za co pochwalić trzeba sztab medyczny z trenerem od przygotowania fizycznego. Dawkują obciążenia odpowiednio, żeby nikogo nie narazić na urazy - dodaje selekcjoner.

W Lublinie trenuje m.in. Mateusz Ponitka. Kapitan polskiej drużyny przed trzema miesiącami rozwiązał kontrakt z Zenitem St. Petersburg i pozostawał bez klubu.