W Lublinie odbędzie się czempionat globu w karate tradycyjnym oraz Puchar Świata dzieci

– Na podkreślenie zasługuje to, że na świecie jest pięć wiodących organizacji karate tradycyjnego, które do tej pory organizowały sobie w swoich strukturach mistrzostwa świata – mówi Andrzej Maciejewski, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

– Teraz zostało podpisane porozumienie, na mocy którego została utworzona Światowa Unia Karate Tradycyjnego, jako taka wspólna platforma tych organizacji. W tym kontekście Lublin przejdzie więc także do historii, gdyż będą to pierwsze wspólne mistrzostwa. To duży krok do tego, żeby jeszcze bardziej promować naszą dyscyplinę – dodaje.

W hali Globus odbywało się już sporo międzynarodowych imprez w karate tradycyjnym, jednak tegoroczna ma zdecydowanie największą rangę. Szesnaście lat temu w Lublinie był rozgrywany finał Pucharu Europy w karate tradycyjnym - Eventus 2006. Znakomicie spisali się wówczas reprezentanci Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Rywalizację mężczyzn wygrał bowiem Daniel Iwanek - trzykrotny mistrz świata w karate tradycyjnym, natomiast na najniższym stopniu wśród pań stanęła jego koleżanka klubowa - Barbara Marciniak.