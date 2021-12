W niedzielę jednak nie zagrają. Mecz ligowy Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin przełożony

Decyzja jest wynikiem wniosku, jaki klub lubelski złożył we wtorek do władz ligi w tej sprawie. To z kolei wynika z problemów zdrowotnych, które pojawiły się w ekipie zielono-białych. Kontuzjowane są Martina Fassina i Wiktoria Duchnowska. Z kolei we wtorek klub poinformował o trzech zakażeniach koronawirusem wśród pozostałej części drużyny oraz jednym wśród sztabu szkoleniowego.

W takiej sytuacji kadrowej AZS UMCS Lublin postanowił wystosować prośbę do Energa Basket Ligi Kobiet o zmianę daty zaplanowanego na niedzielny wieczór spotkania z Polonią. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. – Niedzielny mecz został przełożony, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze na kiedy. Termin zostanie ustalony w przyszłym tygodniu, w porozumieniu z klubem warszawskim – mówi prezes AZS UMCS Lublin, Rafał Walczyk.

Mimo tylu absencji w zespole, Pszczółki rozegrały w czwartek decydujący o losach awansu z grupy EuroCup, wyjazdowy mecz z białoruskim Horizontem. W siódemkę sprawiły niespodziankę i wygrały go 70-61. Znamy już rywala akademiczek w fazie play-off tych rozgrywek. Będzie nim zespół z Francji – Tarbes GB. Pierwszy mecz lublinianki rozegrają u siebie 15 grudnia.