W piątek z Lublina wyruszył IX Rajd Wołyński. Motocykliści jadą upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej MG.

W piątek rano do Wołynia. Motocykliści przejadą 2000 km i to przez 8 dni. Wydarzenie zorganizował Wołyński Klub Automobilowy. Celem wydarzenia jest upamiętnienie poległych oraz miejsc, w których kiedyś mieszkali Polacy, a także przeprowadzenie prac porządkowych na kilku cmentarzach. Na ich trasie będzie m. in. Żytomierz, Krzemieniec czy - Lwów. Całość odbywa się pod tytułem „Pamięć to tożsamość”.