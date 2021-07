W piątek żużlowcy Motoru Lublin podejmą zespół Falubazu Zielona Góra. Będzie wysoka wygrana gospodarzy?

W Zielonej Górze zespół Motoru wygrał tylko 46:44, ale po 12 biegach prowadził różnicą 10 punktów. Zawody te były szczególnie pechowe dla Mikkela Michelsena, który aż trzykrotnie nie ukończył wyścigu z powodu defektu motocykla (dwa razy przez pękniętą dętkę) i zdobył tylko trzy punkty.

Po tym spotkaniu doszło do spięcia między Duńczykiem, a szefem żużla w Canal+, Marcinem Majewskim. Dziennikarz zażartował w mediach społecznościowych, że Michelsen jest królem defektów. Na co zawodnik odpowiedział, że on jest… królem bycia głupim. Finałem internetowego konfliktu była kara 10 tys. zł dla Michelsena.

Duńczyk pozostaje liderem Motoru w tym sezonie, chociaż po meczu we Wrocławiu jego średnia spadła poniżej dwóch punktów na bieg. - To były dla mnie trudne zawody. Pięć punktów w czterech startach nie jest dobrym wynikiem. Na szczęście zdobyliśmy chociaż punkt bonusowy. Teraz potrzebuję łóżka i dużo odpoczynku - podsumował porażkę we Wrocławiu Michelsen, który w ostatnim okresie był bardzo zapracowany i startował w wielu zawodach.