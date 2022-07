W szpitalu w Łęcznej leczą pacjentów z otyłością olbrzymią. To jeden z 15 takich ośrodków w Polsce

Tamtejszy szpital bierze udział w pilotażowym programie KOS-BAR polegającym na leczeniu otyłości olbrzymiej. Stwierdza się ją, kiedy wskaźnik BMI pacjenta wynosi 35 kg/m kw. Przy takim parametrze niczym niezwykłym nie jest waga przekraczająca 150 kg. Pan Maciej z Lublina przed udziałem w projekcie ważył jeszcze o 7 kg więcej. Operacją bariatryczną zainteresował się w 2019 r., ale pandemia sprawiła, że zanim do niej doszło, minęły trzy lata.

Początku choroby upatruje jeszcze w dzieciństwie.

– Niestety zaczęło się od mojej ukochanej babci. Nie oszukujmy się, często ludzie zmuszają dzieci do jedzenia i to prowadzi do rozpychania żołądka – twierdzi pan Maciej.