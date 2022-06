Walka o awans trwa w najlepsze. W piątek rozstrzygnięcie

Swoje starcie wygrały panie, które pokonały we przed własną publicznością Dekorglass Działdowo 7:3. Świetnie spisały się Kamil Głodek i Aleksandra Jeżewska, które były niepokonane.

– Z wyniku drużyny kobiet oczywiście jesteśmy zadowoleni. Rezultat 7:3 nie oznacza jednak jeszcze awansu, bo kilka gier było naprawdę wyrównanych. Mamy czego obawiać się w rewanżu, dlatego jedziemy jednak z chłodnymi głowami. Powinno być jednak dobrze – mówi menedżer Akanzy, Filip Grajewski.

Nieco gorzej poszło panom, którzy minimalnie ulegli drużynie Energa-Morliny II Ostróda 4:6. – Na pewno jest niedosyt, bo liczyliśmy na trochę lepszy wynik mężczyzn. Mieliśmy nadzieję, na co najmniej remis. Dlatego nasz niedosyt jest zrozumiały. Przeciwnicy przyjechali do nas natomiast w bardzo dobrej formie. Praktycznie w ogóle nie mylili się z gry. Każdy punkt musieliśmy sami wyszarpać. Nie do końca trafiliśmy też z ustawieniem par pojedynków, co nie ułatwiło zadania. Nie szukamy jednak wytłumaczenia. Dwa punkty więcej były w naszym zasięgu – uważa menedżer.