Ważne zwycięstwo Wisły Grupy Azoty w kontekście walki o zaplecze krajowej elity. Puławianie skromnie pokonali Olimpię Elbląg

Wisła Grupa Azoty do starcia z Olimpią przystępowała po dwóch porażkach z rzędu. Oznaczało to, że wypadła ona ze strefy barażowej, w której zespoły z miejsc 3-6 powalczą o awans do Fortuna 1. ligi. Aby powrócić do ścisłej czołówki tabeli, puławianie musieli pokonać drużynę z Elbąga, znajdującej się w strefie barażowej. Trzeba było jednak pamiętać, że goście grają dobrze w obronie, a gospodarze ostatnio rzadko wpisują się na listę strzelców. Na ławce rezerwowych puławskiej ekipy zasiadł między innymi podstawowy dotychczas napastnik Adrian Paluchowski. Kapitana drużyny zastąpił Dawid Retlewski, a opaskę kapitańską przejął Krystian Puton. Natomiast gości na murawę wyprowadził były golkiper klubu z Puław, Andrzej Witan.

Pierwsi groźnie zaatakowali przyjezdni, ale na szczęście strzał Jakuba Braneckiego przeszedł obok bramki. Wiślacy się otrząsnęli, osiągnęli przewagę, jednak nie przełożyła się ona na klarowne sytuacje do zdobycia goli.