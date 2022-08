Wisła Puławy po dwóch porażkach z rzędu zremisowała na wyjeździe z Polonią Warszawa

– Wiele osób po ruchach transferowych Polonii przed sezonem stawiało ją w roli faworyta do awansu. Takie kluby jak Polonia, czy rok temu Ruch Chorzów to wartość dodatnia dla drugiej ligi – podkreślał przed meczem Łukasz Wiech, zawodnik Wisły Puławy. – Nie wystartowali najlepiej, ale na pewno są mocną ekipą. Nasz sztab szkoleniowy przed każdym pojedynkiem pokazuje nam mocne, jak i słabe strony każdej drużyny, więc myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tej potyczki – dodał.

W początkowych minutach sobotniej potyczki oba zespoły miały swoje okazje na strzelenie gola, jednak żadnemu z nich nie udało się celnie trafić do bramki. W 14. minucie arbiter spotkania pokazał żółtą kartkę Dawidowi Retlewskiemu z Wisły i jak się okazało był to jedyny kartonik w premierowej odsłonie.