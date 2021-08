Wisła Puławy podejmie krakowską Garbarnię w meczu trzeciej kolejki eWinner 2. ligi

Puławski beniaminek rozpoczął ligowe zmagania od wygranej na własnym boisku z GKS-em Bełchatów 2:1. Pierwsze wyjazdowe starcie podopieczni Mariusza Pawlaka przegrali. We Wronkach musieli uznać wyższość rezerw Lecha Poznań wzmocnionych piłkarzami pierwszego zespołu. Wisła przegrała to spotkanie aż 1:4 i teraz z pewnością liczy na wygraną u siebie.

- Najlepiej gdy kolejny mecz po porażce przychodzi za trzy, cztery dni. Musieliśmy czekać tydzień. Wiemy, że liga szybko weryfikuje. Będą zwycięstwa, będą porażki. Ważne, by jak najwięcej z tego wyciągnąć - mówi szkoleniowiec z Puław. - Gramy na własnym boisku. Pierwsze spotkanie wygraliśmy. Myślę, że Garbarnia jest w naszym zasięgu. Doszło tam do wielu zmian. Jest wielu młodych chłopaków. Są nieźle wyszkoleni technicznie. Może nie jest to stara krakowska piłka, ale próbują. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie, bo łatwych nie będzie. Mamy jednak na to pomysł i mam nadzieję, że punkty zostaną w Puławach - dodaje.