Wisła Puławy pozyskuje kolejnych piłkarzy. Do drugoligowca z regionu dołączyli młodzieżowcy: Jakub Janiczek i Łukasz Mościcki

Janiczek jest 17-letnim pomocnikiem. To wychowanek Legii Warszawa. Grał w juniorach zespołu ze stolicy, a następnie przeniósł się do juniorów Championa Warszawa. W tym ostatnim zespole zadebiutował w klasie A, wywalczając z kolegami z drużyny awans do klasy okręgowej. Do Wisły trafił na roczne wypożyczenie.

Natomiast Mościcki na 20-lat i gra jako środkowy pomocnik. Do "Dumy Powiśla" został wypożyczony do końca czerwca 2023 roku z ekstraklasowej Wisły Płock. W tym klubie występował w rezerwach, a ostatnio był zawodnikiem czwartoligowego Huraganu Wołomin.

Przypomnijmy, że wcześniej szeregi Wisły zasilili: Piotr Azikiewicz (pomocnik, Miedź Legnica), Bojan Gvozdenović (obrońca, Wigry Suwałki), Josiño (pomocnik, SD Compostela), Łukasz Kacprzycki (pomocnik, powrót z wypożyczenie ze Stail Stalowa Wola), Mateusz Kaczmarek (pomocnik, Miedź Legnica), Mateusz Klichowicz (napastnik, Chojniczanka Chojnice), Kacper Kołotyło (bramkarz, wypożyczony do Orląt Radzyń Podlaski, JKS Jarosław), Damian Kołtański (pomocnik, Lech II Poznań), Robert Majewski (obrońca, Pogoń Siedlce), Aghwan Papikjan (pomocnik, Alaszkert Erewan), Dawid Retlewski (napastnik, Radunia Stężyca), Kacper Szymanek (pomocnik, rezerwy Wisły Puławy), Radosław Turek (obrońca, Korona II Kielce) i Piotr Zieliński (bramkarz, Wisła Płock).