Wisła Puławy przed pierwszym drugoligowym wyjazdem. "Duma Powiśla" zagra z rezerwami poznańskiego Lecha

Puławski beniaminek rozpoczął ligowe zmagania od wygranej 2:1 z odmłodzonym przed sezonem GKS-em Bełchatów. Teraz czeka go konfrontacja z jeszcze młodszym zespołem. Nie od dziś wiadomo, że w ekipie rezerw poznańskiego Lecha występuje ambitna i utalentowana piłkarsko młodzież wspierana doświadczonymi zawodnikami, którzy nie mieszczą się w pierwszej drużynie ekstraklasowicza. O szkoleniu w Poznaniu mówi się od lat w samych superlatywach. Akademia Lecha regularnie dostarcza nowych zawodników do zespołu seniorów klubu z Poznania i nie tylko. "Kolejorz" jest jednym z dwóch klubów w Polsce, którego drugi zespół gra na poziomie centralnym.

Pierwszy mecz sezonu nie poszedł po myśli podopiecznych Artura Węski. Lech II przegrał wyjazdowe starcie z debiutującą w II lidze Radunią Stężyca 0:1. Zdecydowanie lepiej poznaniacy zaprezentowali się w środowym meczu pucharowym. Rezerwy "Kolejorza" zwyciężyły we Wronkach po dogrywce ze Zniczem Pruszków 2:0 i tym samym awansowały do pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. Do siatki trafiali Łukasz Spławski i Damian Kołtański.

Drugi zespół Lecha w ubiegłym sezonie utrzymał się na trzecim poziomie krajowych rozgrywek rzutem na taśmę. Trener Artur Węska, który prowadzi zespół od grudnia ubiegłego roku, twierdzi, że drużyna i sztab szkoleniowy wyciągnęli wnioski z ubiegłej kampanii. - Powiększyliśmy kadrę. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, jak w końcówce, gdzie musieliśmy grać praktycznie 13 zawodnikami. Poniekąd wynikało to z tego, że przepisy PZPN nas zablokowały. Mimo wszystko dzisiaj nasza kadra jest większa, bo na co dzień we Wronkach dysponuje 23 zawodnikami i z nich mogę wybierać 18 meczową. Do tego są piłkarze schodzący jak Palacz, Kozubal, Pacławski czy Karbownik, którzy trenują z pierwszym zespołem. Dla nich druga liga jest bezcenna i jest przedsionkiem ekstraklasy. Z kolei ja ich traktuje jako integralną część drugiego zespołu. W pierwszej drużynie jest też większa liczba zawodników i pewnie będzie w tym toku więcej zejść - tłumaczy szkoleniowiec.