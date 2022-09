Wisła Puławy w sobotę stanie przed szansą powiększenia dorobku punktowego. Podopieczni Mariusza Pawlaka podejmą Górnika Polkowice

W poprzedniej serii gier Wisła mierzyła się w gościach z Olimpią Elbląg. Zespół przyjezdnych z opaską kapitańską na ręku wyprowadził wracający do podstawowego składu Adrian Paluchowski. Wcześniej taką rolę pełnił Krystian Puton. – W tej kwestii nic się nie zmieniło. Po odejściu Mateusza Pielacha, to ja jestem pierwszym kapitanem, a Krystian drugim. Gdy ja zaczynam mecze z ławki, zespół wyprowadza Krystian. To normalna kolei rzeczy – wyjaśnia Paluchowski.

W starciu z Olimpią, Wisła wyszła na prowadzenie w 52. minucie, kiedy to bramkarza pokonał nasz rozmówca. Ostatecznie puławianie ulegli przeciwnikowi 1:2. – Graliśmy niezłe spotkanie, które kontrolowaliśmy paradoksalnie do zdobycia bramki. Potem oddaliśmy niepotrzebnie inicjatywę gospodarzom i nie ustrzegliśmy się błędów, które przeciwnik wykorzystał. Dlatego do domów wracaliśmy bez punktów – analizuje napastnik.

Liga w tym sezonie jest bardzo wyrównana i potwierdza się fakt, że każdy może wygrać z każdym. Każda kolejna seria gier przynosi przetasowania w tabeli i trudno w tej chwili przewidywać, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia. – Odkąd druga liga ma taki format, tylko poprzedni sezon był wyjątkiem, gdzie były większe rozbieżności miedzy "górą" a "dołem". Wszystkie poprzednie rozgrywki i te obecne do tej pory wyglądają podobnie. Tabela jest bardzo spłaszczona – mówi Paluchowski.