Wisła Puławy wkracza do walki o puchar Polski. Rywalem ligowy znajomy

Piłkarze „Dumy Powiśla” do Stężycy udadzą się w dobrych nastrojach, bo w ostatniej kolejce ligowej pokonali u siebie Hutnika Kraków 3:1.

Prowadzenie gospodarzom już w 3. minucie dał Dawid Retlewski, który do Wisły trafił latem właśnie z Raduni. Było to debiutanckie trafienie 30-letniego napastnika dla biało-niebieskich, którzy po 33. min. wygrywali już 3:0.

- Fajnie, że szybko się zrehabilitowaliśmy za ostatni, przegrany mecz przed własną publicznością z GKS Jastrzębie Zdrój 0:1 - mówi Retlewski. Mam nadzieję, że to zwycięstwo pozwoli nam uwierzyć jeszcze bardziej w nasze umiejętności. Wiadomo, że dla napastnika bramki są bardzo ważne, tym bardziej cieszy zwycięstwo - dodaje.

Jak wychowanek Chemika Bydgoszcz, a w przeszłości piłkarz między innymi Bytovii Bytów, Chojniczanki Chojnice, Miedzi Legnica, czy Rakowa Częstochowa trafił do Puław? - Miałem oferty z innym klubów, ale Wisła dosyć szybko skontaktowała się z moim agentem. Jej dyrektor sportowy był bardzo konkretny w rozmowach. Widać było, że zależy im na mnie i szybko doszliśmy do porozumienia. Również rozmowa z trenerem Wisły Mariuszem Pawlakiem uświadomiła mi, że to będzie dobry wybór - zdradza Retlewski. - Sam jestem ciekawy, co powalczymy w trwającej kampanii, ponieważ widać duży potencjał w zespole. Liczę na to, że z każdym spotkaniem będziemy to pokazywać - uzupełnia.