Wisła Puławy zagra w Krakowie z Hutnikiem. Szansa na punkty dla "Dumy Powiśla"

Zespół z Puław dał się poznać jako ekipa, która jest w stanie pokonać każdy drugoligowy zespół. Podopieczni Mariusza Pawlaka jako pierwsi pokonali ligowych liderów z Rzeszowa i Chorzowa. Wciąż pozostają jedyną ekipą, która zwyciężyła z prowadzącą w tabeli rzeszowską Stalą. W starciu z przedostatnim Hutnikiem Kraków to goście z puławskiej Wisły będą faworytami.

Po 14. kolejkach "Duma Powiśla" legitymuje się dorobkiem wynoszącym 19 punktów. Puławianie zaliczyli dotąd po pięć zwycięstw i porażek oraz cztery remisy. Daje im to obecnie dziesiąte miejsce w stawce. Tabela jednak jest dosyć wąska i strata ekipy z Lubelszczyzny do strefy barażowej wynosi zaledwie trzy punkty.

- Jako trener nie mogę być do końca zadowolony z naszych wyników. Po wygranej w Chorzowie zabrakło przedłużenia passy na własnym stadionie. Jeśli nie będziemy wygrywać takich spotkań, będziemy musieli niedługo patrzeć w dół tabeli - mówi trener Wisły, Mariusz Pawlak. - Wiemy, że Hutnik potrafił wygrać u siebie z Chojniczanką. Wówczas również gospodarzy skazywano na porażkę. Oczywiście stać nas na to, by zagrać dobre spotkanie i odrobić stracone punkty. Na pewno musimy jednak być bardziej skoncentrowani. Hutnik ma mocne jednostki, które są w stanie zadecydować o wyniku meczu. Rywale są także groźni przy stałych fragmentach gry - dodaje szkoleniowiec z Puław.