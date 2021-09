Wisła Puławy zagra w Ostródzie z tamtejszym Sokołem. "Duma Powiśla" zmierzy się z czerwoną latarnią eWinner 2. ligi

Sokół Ostróda w siedmiu rozegranych dotąd spotkaniach w ramach eWinner 2. ligi zaliczył komplet porażek. Podopieczni Jarosława Kotasa nie zdobyli dotąd nie tylko punktów, ale i bramek. Żaden z zawodników Sokoła nie trafił w bieżących rozgrywkach do siatki. Czerwono-biało-niebiescy mają ponadto najsłabszą obronę ligi. Piłkarze z Ostródy stracili od początku rozgrywek aż 15 goli.

- W kolejnym meczu domowym przyjeżdża do nas Stal Rzeszów, a więc mocny rywal. Musimy zatem w Ostródzie sięgnąć po komplet punktów. Mam nadzieję, że nam się to uda. Z kim mamy wygrać, jak nie z Ostródą. Liga jest jednak bardzo wyrównana i każdy może wygrać z każdym. Dlatego trzeba wyjść na boisko skoncentrowanym od pierwszej minuty - zawodnik Wisły tłumaczy Mateusz Pielach.

- Jedziemy do Ostródy z wiarą, że przełamiemy tę niekorzystną passę. Chcemy wygrać i z takim jedziemy nastawieniem. Chcemy zachować czyste konto, dołożyć coś od siebie z przodu i wrócić na odpowiednie tory. Chcemy wrócić do tego, do czego przyzwyczailiśmy w trzeciej lidze, czyli regularnych zwycięstw. Ja liczyłem na coś więcej od początku sezonu. Szanujemy jednak to, co zdobyliśmy, bo ta liga jest zdecydowanie mocniejsza od tej, w której występowaliśmy w poprzednich rozgrywkach. Myślę, że jednak mogliśmy wyciągnąć coś więcej ze spotkań z Chojniczanką i Wigrami. Liczymy na poprawę naszej ligowej sytuacji - dodaje piłkarz puławskiego klubu, Krystian Puton.