Wisła walczyła do końca, ale z Krakowa wraca z niczym (ZDJĘCIA)

Obydwie ekipy do niedzielnej konfrontacji przystąpiły osłabione z powodu kontuzji oraz nadmiaru żółtych kartek. Z tego ostatniego powodu w ekipie przyjezdnych na murawie nie mogli pojawić się Dominik Cheba, Krystian Puton, a także Łukasz Wiech. Ale to było ostatnie spotkanie w tym roku, więc można było się spodziewać, że piłkarze zostawią na boisku całe zdrowie. Tym bardziej, że Wisła była w tabeli dziesiątą i do dziewiątej Garbarni (ma mecz zaległy) traciła tylko punkt. Poza tym puławianie i krakowianie wciąż mają szansę na zakwalifikowanie się do barażów o pierwszą ligę, którą dają lokaty 3-6.

Pierwsze minuty zawodów (w bramce ekipy gości nastąpiła zmiana w porównaniu do poprzednich meczów – Piotra Owczarzaka zastąpił doświadczony Paweł Socha, pełniący w tym meczu również funkcję kapitana Wisły) należały do biało-niebieskich. W 4. min. nieznacznie celu chybił Piotr Lisowski. Po drugiej stronie boiska identycznie było po strzale znanego z występów m.in. w Górniku Łęczna, Litwina Donatasa Nakrosiusa.