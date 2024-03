Wmurowali kapsułę czasu i przeszli korowodem przez miasto. Zespół Szkół nr 1 w Lublinie świętował 75-lecie istnienia. Zobacz zdjęcia

W czwartek (21 marca) społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie świętowała jubileusz 75-lecia istnienia placówki. Z tej okazji na patio szkoły odbyło się wmurowanie kapsuły czasu. Obecna podczas wydarzenia Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina, podkreśliła wagę tej chwili oraz rolę, jaką szkoła odgrywa w życiu społeczności lokalnej.

- Życzymy wam, by to, co zapisaliście w kapsule czasu, spełniło się i by następne pokolenia wiedziały, że uczniowie tej szkoły zawsze byli aktywni i pracowici - zaakcentowała Augustyniak.

Dyrektor szkoły Elżbieta Sękowska również wyraziła swoją radość i dumę z jubileuszu oraz zaznaczyła, że w żadnej innej szkole w Lublinie Dzień Wagarowicza nie jest tak wyjątkowy, jak dziś w Grabskim.

- To dla nas szczególny jubileusz i cieszymy się, że możemy świętować go w takich okolicznościach. Na kolejne lata życzymy sobie by młodzież, która uczy się w naszej placówce, była szczęśliwa i spełniała swoje marzenia. Pragniemy, by uczniowie dalej chcieli przychodzić do naszej szkoły i by tak jak teraz podkreślali, że kochają ją najbardziej na świecie. Panuje u nas fantastyczna atmosfera, a to wszystko dzięki wyjątkowym uczniom i naszym wyjątkowym nauczycielom. Krótko mówiąc: jest to po prostu wyjątkowa szkoła! - mówiła Elżbieta Sękowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.