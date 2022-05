Wojciech Włodarczyk zostaje w ekipie siatkarzy LUK Lublin na kolejny sezon

– Nie mógłbym nie wspomnieć o wspaniałych kibicach, którzy byli z nami na dobre i na złe oraz atmosferze w hali Globus, która była wspaniała, bez względu na to z jakim przeciwnikiem przychodziło nam się mierzyć. Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie dostarczymy Wam jeszcze więcej powodów do radości – dodaje.

– Decyzja o pozostaniu w Lublinie była dla mnie oczywista. Zaufanie sztabu trenerskiego, którym zostałem obdarzony oraz rola w drużynie pozwoliły mi poczuć, że jest to miejsce na dłuższy przystanek w mojej przygodzie z siatkówką – mówi na stronie klubowej Wojciech Włodarczyk, przyjmujący LUK Lublin.

Włodarczyk do LUK Lublin dołączył przed sezonem 2021/22. W zakończonych rozgrywkach wystąpił w 24 meczach, zdobywając w nich 331 punktów, a do tego zanotował 15 asów serwisowych. Dwukrotnie sięgnął także po statuetkę MVP.

Maciej Kołodziejczyk nadal drugim trenerem

Wcześniej lubelski klub poinformował, że pierwszym trenerem będzie nadal Dariusz Daszkiewicz, natomiast drugim wciąż Maciej Kołodziejczyk.

Dla Kołodziejczyka będzie to już siódmy sezon w LUK Lublin. Swoją pracę w klubie rozpoczynał w sezonie 2016/17, gdzie był asystentem trenera. Następnie przez dwa sezony samodzielnie prowadził zespół, awansując wraz z nim do I ligi. Na zapleczu PlusLigi spędził dwa sezony, świętując w tym czasie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W zakończonym niedawno sezonie pełnił rolę drugiego trenera, obok Dariusza Daszkiewicza.

– Bardzo się cieszę, że w kolejnym sezonie także będę pracował w LUK Lublin. Świetnie się tutaj czuję, a sam klub to idealne miejsce do rozwoju. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie pokażemy się z jeszcze lepszej strony i wspólnie z kibicami będziemy świętowali sukcesy – podkreśla w klubowych mediach Maciej Kołodziejczyk.